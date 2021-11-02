После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель, состояние их здоровья удовлетворительное, отметили в МИД.

В Египте в одном из отелей на курорте в районе Хургады отравились 11 украинских туристов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По уточненной информации, одиннадцать украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь", – отметил Николенко.

По его словам, медицинская помощь оказывалась силами отельного врача.

Читайте такжеСтали известны подробности массового отравления в отеле Египта"Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", – сообщил спикер.

Посольство Украины обратилось в египетские компетентные органы, чтобы они приняли меры для предоставления украинским гражданам качественных и безопасных туристических услуг.

Дипломаты также напомнили украинским туроператорам в Египте о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях с нашими туристами.

Как уточнил спикер, украинцы отравились в том же отеле, где ранее отравились граждане РФ.

Сначала МИД сообщал, что украинцев в отеле Хургады, где отравились 40 россиян, не было.

Напомним, СМИ писали, что массовое отравление в Хургаде произошло в отеле AMC Royal, и были госпитализированы 40 граждан России. В Минтуризма Египта утверждали, что инцидент случился из-за "человеческих ошибок".

Автор: Виталий Саенко