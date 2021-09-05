По словам источников в медицинском учреждении, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

В аварии с участием автобуса в Египте погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает издание Al-Masry Al-Youm.

ДТП произошло в субботу, 4 сентября, в районе 109 километра трассы Суэц - Каир. Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха в египетскую столицу, однако перевернулся.

Еще 34 человека в результате аварии получили ранения. На место прибыли около 30 "скорых".

По словам источников в медицинском учреждении, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. У них, в частности, сотрясения мозга, кровотечения, переломы, синяки и ссадины.

Отмечается, что среди раненых и погибших были дети.

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Автор: Катерина Комолова