Ледник истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

Самый высокий ледник на самой высокой горе в мире - Эвересте - каждый год теряет лед из-за антропогенного изменения климата.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования в журнале NPJ Climate and Atmospheric Science, передает CNN.

Полученная информация служит предупреждением о том, что быстрое таяние ледников в некоторых из самых высоких точек Земли может привести к ухудшению климатических последствий, включая более частые сходы лавин и пересыхание источников воды, от которых зависит питье, орошение, водоснабжение и гидроэнергетика около 1,6 миллиарда человек, проживающих в горных хребтах.

Лед, который формировался на леднике Южное седло около 2000 лет, растаял примерно за 25 лет. Это значит, что он истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

Читайте такжеУченые поняли причину таяние льда на вершине Эвереста в морозГруппа ученых и альпинистов посетили ледник в 2019 году и собрали образцы из ледяного керна длиной 10 метров. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли изменение климата, связанное с деятельностью человека, на самые труднодоступные ледники Земли?

"Ответ — решительное да, и это стало очень заметным с конца 1990-х годов", — сказал Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата Университета штата Мэн.

Исследователи заявили, что результаты не только подтвердили, что изменение климата по вине человека достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушили критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

"Это полное изменение по сравнению с тем, что происходило в этом районе, вероятно, на протяжении всего периода освоения гор людьми", — сказал Маевски. "И это произошло очень быстро", - добавил он.

Исследование показало, что как только верхушка ледника обнажилась, он потерял около 55 метров льда за четверть века. Исследователи отмечают, что ледник превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но потери льда были самыми интенсивными с конца 1990-х годов.

Это превращение означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, что ускоряет его таяние.

Моделирование показывает, что из-за экстремального воздействия солнечной радиации таяние или испарение в этом регионе может ускориться более чем в 20 раз, как только снежный покров превратится в лед. Падение уровня относительной влажности и более сильные ветры также являются дополнительными факторами.

В дополнение ко всем воздействиям на тех, кто зависит от воды из ледников, нынешняя скорость таяния также сделает экспедиции на Эверест более сложными, поскольку снежный и ледяной покровы в ближайшие десятилетия будут истончаться.

"Белые медведи стали культовым символом потепления в Арктике и исчезновения морского льда", — сказал Маевски. "Мы надеемся, что произошедшее на высоте Эвереста, станет еще одним знаковым вызовом и демонстрацией", - отметил Маевски.

Напомним, ранее в Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру.

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