Подняться на вершину львовянину Игорю Яськевичу удалось со второй попытки.

55-летний львовский предприниматель Игорь Яськевич стал вторым в истории львовянином, покорившим самую высокую вершину мира - гору Эверест, высота которой составляет 8848 м.

Подняться на гору альпинисту удалось со второй попытки, это произошло ночью 24 мая, сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Игорь Яськевич поднимался на Эверест вместе с другими украинскими альпинистами. Первая попытка подняться на гору была в воскресенье, 23 мая. Но на полпути оказалось, что в кислородных баллонах Яськевича было мало кислорода, поэтому ему пришлось спускаться обратно.

И уже на следующий день, 24 мая, львовянин таки поднялся на самую высокую гору мира. Это произошло ночью в 02:35.

Читайте такжеГора Эверест оказалась выше, чем считалосьЖена альпиниста Лариса Яськевич рассказала ZAXID.NET, что ее супруг увлекается альпинизмом всего два года. "За это время он уже успел подняться на Монблан, Арарат, Килиманджаро, и вот Эверест ему удалось покорить", – добавила она.

Первым львовянином, взошедшим на Эверест был Роман Городечный. Это произошло в мае 2018 года. Всего Эверест покорили уже 30 украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ирина Погорелая