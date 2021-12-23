Температура в одном из самых северных городов мира поднялась до +8,3°.

В Гренландии 21 декабря зафиксировали аномально высокую температуру.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в одном из самых северных городов на планете - Каанаак - был побит температурный рекорд, ведь максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°.

"Для таких высоких широт, учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!"- резюмировали синоптики.

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Напомним, в августе наблюдатели впервые зафиксировали в одной из самых высоких точек ледникового щита Гренландии дождь. В третий раз за 10 лет там температура поднялась выше нуля.

В Национальном центре данных по снегу и льду Университета Колорадо и отметили, что 14 августа выпало около 7 миллиардов тонн воды в виде дождя. За 15 августа ледник потерял в 7 раз больше льда, чем в среднем за сутки по сравнению с многолетними наблюдениями в это время года.

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