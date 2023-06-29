Слабость Путина увидело все его ближайшее окружение.

Эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина продемонстрировал слабость президента РФ Владимира Путина. Последствия этого обязательно будут в будущем.

Как заметил эксперт в эфире "24 канала", население России всегда стремится избрать "сильного вожака". Однако последние события показали слабость диктатора, и это увидело все его ближайшее окружение.

"Олигархи, силовики, менеджеры, технократы. Когда они будут собираться где-то у себя на "Рублевке", то точно об этом будут говорить. У них будет большой перелом внутри. Они понимают, что власть, на которой они зарабатывали длительное время, не может их защитить", – пояснил Ступак.

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События, которые произошли в России в минувшие выходные, пошатнули позиции Путина. Его окружение начнет искать нового человека или даже группу лиц, которые могли бы возглавить РФ.

Мятеж Пригожина: основные события

23 июня владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по позициям его наемников нанесли удар кадровые войска РФ. Он объявил "Марш справедливости", цель которого – остановить министра обороны России Сергея Шойгу. За ночь "вагнеровцы" добрались до Ростова и фактически взяли город под свой контроль.

В течение субботы, 24 июня, наемники Пригожина дошли до Московской области. За это время они "приземлили" несколько единиц авиации российской армии, в частности Ил-22 – экипаж погиб.

Однако в 200 километрах от Москвы главарь "вагнеровцев" внезапно решил развернуть колонну с военной техникой после переговоров с Лукашенко. СМИ писали, что они договорились о том, что Пригожин отправится в Беларусь, а "вагнеровцев" отпустят без преследования. Уже 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Беларусь.

The Wall Street Journal пишет, что Пригожин собирался захватить Шойгу и Герасимова. Однако в последний момент ему пришлось менять планы. В то же время CNN в своем материале отмечает, что в российских спецслужбах или в военном руководстве могли знать о том, что Пригожин готовил мятеж, и, вероятно, надеялись на его успех.

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