Отмененный мятеж Пригожина показал слабость российской власти.

В течение двух дней после того, как главарь "Вагнера" Евгений Пригожин отменил свой неудавшийся мятеж, президент России Владимир Путин ничего не говорил публично. Столкнувшись с величайшим вызовом своей власти за 23 года и едва не став свидетелем того, как его страна погрузилась в гражданскую войну, многие ожидали, что президент ответит громко и яростно.

Издание CNN пишет, что вместо этого тишину первым нарушил его противник. В 11-минутном аудиообращении, опубликованном на его Telegram-канале, Пригожин заявил, что просто организовал акцию протеста, а не переворот, пытаясь "привлечь к ответственности" высшее военное руководство России за их "ошибки во время специальной военной операции".

Когда Путин, наконец, снова обратился к нации в понедельник, он был удивительно мягок. В последний раз, когда его видели в субботу, он сказал нации, что мятеж Пригожина был "ударом в спину нашей страны и нашего народа", и пообещал привлечь повстанцев к "ответственности".

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Теперь он поблагодарил повстанцев за то, что они приняли "правильное решение" остановить их наступление, и предложил им контракты с Минобороны России. Он также заявил, что "вооруженный мятеж все равно был бы подавлен", не уточнив каким образом.

Сначала успокоить, потом наказать

За причудливые и хаотичные 36 часов Пригожин проехал 800 миль от границы с Украиной в сторону Москвы, захватил региональное военное командование, штурмовал большой город и заявил, что сбил военный вертолет. Многие ожидали, что ответ Путина будет быстрым и жестоким. В своем субботнем обращении он сказал, что "предательство" Вагнера было "предательством" их страны.

"Путин ценит лояльность превыше всего", — сказал CNN Дмитрий Альперович, член Консультативного совета по внутренней безопасности. "Под ним можно красть, можно убивать, можно быть преступником. Но единственное, что ты не можешь делать, так это быть неверным".

Учитывая это, явное нежелание Путина наказывать боевиков вызывало недоумение. Но, по словам Кирилла Шамиева, члена Европейского совета по международным отношениям, первоочередной задачей Путина будет "демилитаризация, разоружение и демобилизация группы Вагнера", прежде чем применять какое-либо возможное наказание.

"На тактическом уровне важно немного усмирить, успокоить, дать некоторую надежду и пользу рядовым вагнеровским наемникам и высшему командованию, снизить их стимулы к действию", — сказал Шамиев CNN.

Путин в настоящее время занимается балансированием. Его инстинкт, возможно, состоял в том, чтобы отреагировать быстро, чтобы продемонстрировать, что мятеж не будет допущен, и создать образ силы. Но если он будет двигаться слишком быстро, он рискует поднять еще один бунт - и создать впечатление паники.

"Если вы отреагируете слишком быстро, это может показать элитам, что вы напуганы", — сказал Шамиев. Как это ни парадоксально, использование подхода "сильного человека" может вместо этого выявить слабость.

По словам Шамиева, следует ставить в пример Пригожина, но это вопрос времени. Война на Украине вступает в фазу неопределенности: контрнаступление Киева, возможно, и зашло в тупик, но единство и боевой дух российских сил оказались под вопросом после хаоса минувших выходных. Если бы Кремль каким-то образом немедленно отправил Пригожина, а российские войска рассыпались бы в Украине, критика шефа "Вагнера", возможно, оказалась бы верной.

"Это выглядело бы так: "О, на самом деле Пригожин был прав. Он был прав насчет военных, он был прав насчет неподготовленности и необразованности генералов - а теперь они его убили". Это плохой образ для Кремля", - сказал Шамиев.

Для лидера, известного своими грандиозными историческими тезисами в часовых трактатах, выступление в понедельник было кратким, длилось всего несколько минут и оставило больше вопросов, чем ответов.

Образ спокойствия

Поэтому несколько сдержанный ответ Путина может оказаться благоразумным. Он был более заметен во вторник, когда поблагодарил сотрудников службы безопасности за их очевидную роль в подавлении мятежа.

"Вы остановили гражданскую войну", - сказал он чиновникам по адресу в Кремле. "В трудной ситуации вы действовали четко и слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее".

Федеральная служба безопасности России также заявила во вторник, что прекращает дело против Вагнера, поскольку "его участники прекратили свои действия, непосредственно направленные на совершение преступления", сообщают государственные СМИ РИА Новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также нарушил свое молчание во вторник, подтвердив, что Пригожин ездил в Беларусь в соответствии с условиями "сделки", которую Лукашенко заключил с ним при посредничестве, позволяющей ему покинуть Россию без предъявления уголовных обвинений.

Лукашенко утверждал, что сказал Пригожину, что его "раздавят, как жука", если он продолжит свое продвижение к Москве, и убедил его объявить мятеж. Но, раскрыв некоторые детали субботних переговоров, Лукашенко мало сказал о будущем Пригожина.

Отсутствие общественной поддержки

Во время кризиса важна видимость. Теперь, когда осела пыль после суматошных выходных, Путин пытается создать образ контроля. Но он не смог использовать другой метод восстановления контроля, который использовали другие лидеры после того, как столкнулись с аналогичными вызовами своей власти: мобилизация политической поддержки.

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с попыткой государственного переворота в 2016 году, его реакция была быстрой и бескомпромиссной. Тысячи были отправлены в тюрьму в течение нескольких дней. Он публично заявил, что рассматривает возможность восстановления смертной казни. Даже год спустя его ярость была ощутима.

"Мы собираемся обезглавить этих предателей", - сказал он.

На протяжении всего кризиса Эрдоган практически не исчезал из эфира. Он присутствовал на похоронах погибших во время мятежа. Он сплотил протестующих в свою поддержку, организовав массовые проправительственные демонстрации в крупных городах.

Единственные публичные демонстрации поддержки Пригожина были, когда в субботу вечером его выгнали из Ростова-на-Дону, люди выстроились на улицах, чтобы подбодрить его, как болельщики, ожидающие у стадиона, чтобы мельком увидеть свою любимую спортивную звезду.

"Власть Кремля сильно зависит от деполитизации большинства населения России. Добровольная, самостоятельная деполитизация — чтобы люди не ходили по улицам сами по себе", — сказал Шамиев.

Из-за этой давно культивируемой тактики Путин не может ожидать, что миллионы российских граждан встанут на его защиту, как в случае с Эрдоганом. Пока что нужно выжидать, прежде чем решить, как и когда наказать Пригожина. Но во время этой задержки в России могут вырасти сомнения.

"Если его не посадят, если его не убьет Путин, это послужит сигналом для всех, что Путин слабее, чем они думали, и многое может сойти с рук", - сказал Альперович. "Нет никаких сомнений в том, что его сила сейчас ослаблена. Несомненно, многие люди по стране - элиты, разные губернаторы, разные люди в спецслужбах - наверное, задают себе вопрос: если Пригожин действительно может уйти от этого, с таким вызовом государственной власти, что я могу получить?"

Попытка военного переворота Пригожина - главные новости

23 июня "повар Путина" Евгений Пригожин пожаловался что якобы армия РФ нанесла удар по лагерю наемников ЧВК "Вагнера", из-за чего он объявил "марш справедливости" на Москву.

"Вагнеровцы" не дошли до столицы РФ примерно 200 километров. Главарь ЧВК развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко. Официально об условиях переговоров ничего не известно, но СМИ сообщили, что военные преступники договорились о переезде Пригожина в Беларусь, а "вагнеровцам" якобы дали гарантии безопасности.

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