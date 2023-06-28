Экипаж самолета Ил-22, который базировался на Северном аэродроме, погиб после сбития самолета 24 июня.

В Росиии Власти Ивановской области подтвердили гибель экипажа Ил-22 во время мятежа Евгения Пригожина.

Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям.

"В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям", - говорится на сайте правительства.

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"Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям", – сказал Станислав Воскресенский.

Сбитие Ил-22 бойцами ЧВК "Вагнер"

Ранее близкий к ВКС РФ телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что за сутки во время мятежа Евгения Пригожина погибли 13 летчиков. Восемь из них были членами экипажа самолета Ил-22, который фактически служил воздушным пунктом управления армии во время подавления мятежа. Канал публиковал видео с обломками сбитого Ил-22.

Позже СМИ установили имена некоторых из них и поговорили с родственником одного из погибших.

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