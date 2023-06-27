Данилов считает, что "поход" Пригожина на Москву не был спектаклем.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не является самостоятельной фигурой. За ним стоят люди в погонах, цель которых – сменить руководство России.

Как он отметил в эфире телемарафона, мятеж Пригожина точно не был постановочным.

"Я не могу с вами согласиться, что это был спектакль, это были настоящие боевые действия, потому что ситуация, когда весь мир увидел, что Путин не является руководителем страны... Все, как крысы, бежали из Москвы, бежали срочно, как только начались какие-то непонятные события, на которые они не могли влиять, и для России это будет иметь огромные последствия. Во-первых, я хочу сказать, что сам Пригожин не является самостоятельной фигурой, за ним стоят люди в погонах, и это на сегодняшний день вполне понятно, это не его собственное было желание куда-то идти, куда-то двигаться, он четко под контролем. Но если раньше он был под контролем Путина, то на сегодняшний день этот контроль у Путина уже утрачен, он находится в общей, условно говоря, группе с другими лицами, цель которых на сегодняшний день – это вопрос замены руководства Российской Федерации", – пояснил Данилов.

Видео дня

По словам секретаря СНБО, в России есть люди, которые понимают, что РФ не может одержать победу в развязанной против Украины войне. Из-за этого они и в дальнейшем будут готовить определенную почву, чтобы как-то отходить от сложившейся ситуации. Данилов убежден, что подобных мятежей будет "не один сезон".

"Там будет не один сезон, не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался и вчера было продолжение. Вчерашнее это выступление кремлевской крысы (Путина – ред.) с заявлением, которое должно было очертить, как сказал человек с усами из Кремля (Песков – ред.) "будущее России", оно было странное – он поблагодарил людей, убивших российских офицеров. Это выходит за рамки любого понимания", – добавил он.

Помимо этого Данилов не сомневается, что обязательно будут последствия событий, произошедших в России в эти выходные.

"Последствия будут. Весь мир увидел, что России как таковой управляемой страны не существует, это очень опасная территория и мы будем в дальнейшем с вами наблюдать. Я не могу сказать, будут ли выходить и снимать маски и задаваться вопросом устранения Путина, но то, что люди, которые непосредственное участие в этом принимали, находятся в Кремле – это понятно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Мятеж в России: что надо знать о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям его наемников. В этой связи он объявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу. Из-за его "похода" в Ростовской области, а затем в Москве и Воронежской области был объявлен план "Крепость".

24 июня наемники Пригожина дошли до Московской области. Однако примерно в 200 километрах от Москвы главарь "вагнеровцев" решил развернуть колонну с военной техникой после того, как провел переговоры с Лукашенко.

По данным росСМИ, мятеж Пригожина вызвал потери для Минобороны РФ. В первые дни публиковались цифры про от 13 до 20 погибших военных в результате сбития самолетов "вагнеровцами". 27 июня офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" заявил, что ЧВК "Вагнер" уничтожила редкий самолет, ликвидировав при этом 10 российских офицеров.

Вас также могут заинтересовать новости: