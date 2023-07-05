Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор сделает все, чтобы сломить и свести на нет славу "вагнеровцев".

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается бороться с последствиями восстания главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в прошлом месяце. Он будет пытаться "консолидировать свое общество".

"Он будет делать все, чтобы сломить и свести на нет славу "вагнеровцев" и все, что они делали. Он будет дистанцироваться от всего этого и будет вести широкий диалог, чтобы объединить общество", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

При этом он указал, что Путин пропал из поля зрения общественности с тех пор, как секретная кремлевская сделка положила конец непродолжительному хаотичному мятежу наемников.

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"После всех этих событий куда делся Путин?" — спросил Зеленский. "Он редко выходит на улицу. Мы видим его в его кабинетах и т. д., но мы никогда не видим его на улице".

В свою очередь некоторые аналитики согласны с тем, что Путин, вероятно, работает за кулисами, чтобы успокоить волнения в Кремле и укрепить свое положение.

"Он сделает все, чтобы укрепить свою власть. Он проведет необходимые чистки или перетасует кого-то. Он просто так это не упустит", — считает старший преподаватель кафедры политики и международных отношений Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Александр Королев.

Также он указал, что шаги Путина могут быть "не очень заметны для внешних наблюдателей, но он сделает все, как сделал бы любой авторитарный лидер, чтобы убедиться, что его власть крепка, особенно сейчас, когда идет война".

Мятеж Пригожина - главные новости

23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что российские военные ударили по позициям наемников. 24 июня они двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство РФ.

Вечером 24 июня Пригожин остановил свою армию, которая так и не дошла до российской столицы. Тогда некоторые экспеты сообщили о договоренностях с Александром Лукашенко. Якобы Пригожину пообещали безопасность, если он уедет в Беларусь, а его наемники могут подписать контракты с минобороны РФ.

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