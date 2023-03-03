Военное руководство РФ до сих пор не решается сообщать Путину неприятные новости с передовой.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки считает, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается объявлять новую мобилизацию. Причиной этому является недостоверная информация о положении дел на передовой, которую генералы докладывают российскому диктатору.

В эфире "24 канала" Наки отметил, что в результате получения искаженной информации Путин просто не видит необходимости в объявлении новой волны массового призыва. В то же время российский президент может изменить свое мнение. Журналист напомнил, что Путин объявлял мобилизацию после того, как оккупационные войска понесли огромные потери в Украине.

"Путин объявил мобилизацию, когда российские войска потерпели поражение в Харьковской области. Пока у него нет ощущения, что ситуация плохая, он такие решения не принимает. Потому что генералы рассказывают, что все очень хорошо", – подчеркивает он.

Видео дня

По данным Наки, еще в середине 2022 года Путин призвал своих генералов перестать лгать и предоставлять ему реальную информацию. Однако военное руководство настолько запугано, что так и не решилось сообщать неприятные новости.

"До тех пор, пока не будет масштабного военного поражения россиян, Путин не будет лишний раз ничего делать. Все глобальные изменения он не делает не от того, что причины нет, а потому что нет внутреннего ощущения потребности этого", – считает журналист.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года на фоне провалов и "перегруппировки" российских войск на Харьковщине российский диктатор Владимир Путин заявил о начале так называемой частичной мобилизации на территории России. Ее прекратили через месяц, хотя скрытая мобилизация продолжается до сих пор.

Звучали заявления, что в рамках этой "частичной мобилизации", от которой сотни тысяч россиян бежали за границу, призвали 300 тысяч человек. Вместе с тем, реальное количество мобилизованных россиян может составлять 527 тысяч человек.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов убежден, что для России не проблема мобилизовать 500 тысяч человек. Однако уже сейчас у врага нет достаточных ресурсов танков и бронетехники для оснащения подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: