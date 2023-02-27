Российский диктатор пытался избежать публичной огласки о проведении мобилизации и отдал приказ о формировании "добровольческих сил" для войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин пытался усилить коммуникацию с местными ультранационалистическими силами в рамках проведения скрытой мобилизации и приказал Минобороны РФ сформировать свои собственные региональные добровольческие батальоны для совместного взаимодействия.

Сообщается, что президент России пытался избежать приказа о принудительной мобилизации, организовав с конца мая по начало сентября 2022 года кампанию о добровольческой вербовке россиян на фронт. Однако его план провалился, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, отклонил совет российских военных отдать приказ о принудительном призыве в резерв из-за непопулярности этого шага, в том числе из-за растущего недоверия к Минобороны, которое впечатляюще терпело неудачи в войне", - считают эксперты.

Аналитики подчеркивают, что об этом свидетельствует решение российского диктатора от 28 мая 2022 года. Тогда Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу.

Сообщается, что в этот период Кремль сосредоточился на сотрудничестве с российскими военными блогерами и военкорами, чтобы помочь ультранационалистическим сетям расширить кампанию по призыву на фронт в Украину. Также блогеры стали основными источниками информации для Кремля на передовой, несмотря на их критику касательно некоторых решений со стороны российского военного командования.

По данным фонда "Новая Америка", ранее российское руководство годами сотрудничало с такими ультранационалистическими организациями, как Оперативная группа "Русич" и Русское имперское движение.

В ISW говорят, что личное отношение Путина к блогером изменилась в лучшую сторону на фоне их эффективности в вербовке российских добровольцев, а также пропагандистских усилий в спасении репутации Минобороны РФ, Шойгу и Герасимова.

"Кремль, например, терпел и продолжает терпеть бывшего российского офицера Игоря Гиркина, который напрямую критикует Путина, вероятно, из-за связей с формированиями "ЛДНР", - говорится в отчете.

Также в отчете говорится, что уже в конце сентября 2022 года Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, пребывая в шоке от контрнаступления украинское армии в Харьковской области.

"Широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области между 6 и 11 сентября, вероятно, шокировало Путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве в резерв", - считают аналитики.

Мобилизация в РФ - последние решения

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Позже министр обороны России Сергей Шойгу также объявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Также появилась информация о том, что Кремль намерен мобилизировать в Украине еще 500 тысяч россиян.

Недавно стало известно, что российская пропаганда готовит информационную почву для мобилизации на фронт срочников в возрасте от 18-ти лет. Также на РосТВ призывали увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ до 45-50 лет.

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