Россияне исчерпали более чем 60% резервов техники, находившейся на долгосрочном хранении.

Россияне все еще стремятся к концу марта полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, и это цель их анонсированного так называемого "великого наступления".

Способности обеспечить войско техникой у врага уже нет, констатировал в интервью Forbes глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Большое наступление России, на которое они нацелились, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят – такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Буданов.

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Что касается привлечения оккупантами живой силы, Буданов сообщил, что во время первой открытой волне мобилизации они набрали чуть более 316 тысяч человек и "более 90% сразу отправили, их никто не учил – сразу на фронт".

"Небольшой процент пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление подразделений, понесших потери, они все на фронте", – добавил Буданов.

Глава ГУР также отметил, что скрытая мобилизация в РФ продолжается, и в стране, где население более 100 миллионов, нет проблемы набрать 500 тысяч человек, о намерениях привлечь которые сообщалось ранее.

В то же время обеспечить подразделения бронемашинами и танками враг неспособен уже сейчас, а заявления об изготовлении "800 танков в год" – пустая болтовня, говорит глава разведки.

"Автоматов хватит на любое количество, бронемашин не хватает и сейчас, но это им абсолютно не мешает. Сейчас много подразделений, формирующихся с нуля. Они идут без техники, на "Уралах" и "Камазах". У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось около 35%, которую можно быстро восстановить. Производство единичное, и оно не покрывает потребностей. 800 танков в год они могут сделать не то, что в военное время, а в лучшие свои годы", – заявил Буданов.

Крупное наступление РФ на Украине - что известно

В начале февраля аналитики констатировали, что Россия начала новое наступление на Донбассе. Страна-агрессор привлекла все ресурсы, чтобы захватить Луганскую и Донецкую области до марта 2023 года, что подтверждается и рекордным ростом потерь оккупантов.

Западные партнеры Украины, как писали СМИ, поставили под сомнение возможность РФ накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время этой новой атаки. Британская разведка также отметила, что к середине февраля российская армия не сконцентрировала ни на одном из направлений в Украине достаточное для прорыва количество сил.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что, несмотря на большое давление российских захватчиков, линия фронта изменений не претерпела.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов также подтвердил, что у российской армии нет никаких успехов с начала их так называемого "большого наступления" на востоке Украины.

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