Также Польша отказалась сбивать российские ракеты, чтобы защитить газохранилище в городе Стрый, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла другую причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей… Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил он на пресс-конференции на Закарпатье.

Также президент рассказал, что Украина просила Польшу сбивать российские ракеты, чтобы защитить газохранилище в городе Стрый во Львовской области.

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"Страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша… Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит, - отметил Зеленский. - Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили: так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать".

Польша не передаст Украине МиГ-29 - что сообщалось

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, о чем удалось договориться в июле:

"Мы дали то, что могли дать. И мы дали это быстро, и мы действительно дали это тогда, когда это было необходимо. И я лично считаю, что это наша большая гордость. Просто с тех пор прошло два года. И это трудно, я с сожалением должен сказать, жизнь жестока".

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