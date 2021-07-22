Германия допускает введение новых санкций против России, если Кремль будет использовать СП-2 для давления на Киев.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала договоренность между Германией и США по запуску "Северного потока-2" хорошим шагом, который требует от сторон переговоров готовности к компромиссам.

Как сообщает DW, такую оценку немецкий лидер высказала на "летней пресс-конференции" в Берлине, в ходе общения с журналистами.

По словам Меркель, Германия допускает введение новых санкций против России, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток - 2" для давления на Киев, и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой.

"Мы не являемся абсолютно беззащитными", - подчеркнула она.

Канцлер также напомнила об обещаниях Москвы не использовать энергоресурсы в качестве оружия.

Говоря о разных позициях Германии и восточноевропейских стран в вопросе "Северного потока - 2", Меркель заявила, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не привело к устранению различий, но и не усугубило их.

Напомним, уже этой осенью Ангела Меркель завершит свою работу на посту канцлера, после более чем 15 лет во главе правительства страны.

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Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

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Автор: Дмитрий Захаров