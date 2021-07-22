Соединенные Штаты и Германия настаивают на том, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года.

США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию.

Текст документа был опубликован на сайте немецкого МИДа, сообщает ТСН.

Декларация называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

В ней отмечается, что страны несут ответственность за агрессию России против Украины.

"США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и европейский путь, которым она идет. Сегодня мы подтверждаем, что будем принимать меры против российской агрессии и российской разрушительной деятельности в Украине и за ее пределами", - сказано в заявлении.

Также Германия поообещала активизировать свои усилия в нормандском формате, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений.

США и Германия обязуются работать вместе для реагирования на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие.

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"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский Союз к эффективным мерам, включая санкции, которые будут ограничивать возможности России по экспорту в Европу в энергетическом секторе, в том числе касается газа, а также будет применять эффективные меры в других экономически важных сферах", - говорится в декларации.

Страны хотят, чтобы РФ не использовала газопровод для достижения агрессивных политических целей. Они выступают в поддержку энергетической безопасности Украины, Центральной и Восточной Европы.

США и Германия согласны, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

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Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. долларов США.

Германия сначала добавит в фонд не менее 175 миллионов долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы, утверждается в декларации.

Германия будет продолжать содействовать двусторонним энергетическим проектам с Украиной, в частности в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки постепенного отказа от угля. Германия назначит спецпредставителя для продвижения двусторонних энергетических проектов с Украиной и выделит ему 70 млн долларов.

Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи в соответствии с целями Фонда.

Германия должна запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

Кроме того, Германия обещает помочь Украине в кибербезопасности, поддержать усилия по реформированию украинского энергетического сектора и помочь разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Это сделали после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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Автор: Олег Давыгора