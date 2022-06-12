Украинский посол спрашивает у немецкого правительства, почему оно "отказывает украинской армии в бронетранспортерах Marder".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник напомнил правительству Олафа Шольца о 109 днях пошномасштабной войны РФ против Украины и спросил, почему до сих пор оно не разрешило предоставить нашему государству БМП Marder.

Таким образом украинский дипломат отреагировал на интервью гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера изданию Bild, в котором он сообщил о готовности "хоть сегодня" отправить в Украину эти боевые машины, которые уже прошли модернизацию. Но для этого нужно разрешение немецкого правительства.

"Уважаемое "светофорное" правительство, почему вы отказываете украинской армии в этих бронетранспортерах Marder, которые доступны у Rheinmetall прямо сейчас, в то время как Украина на Донбассе истекает кровью на ваших глазах? 109 дней истребительной войны России. ПОЧЕМУ?" - написал Мельник в Twitter.

Нежелание Германии поставлять оружие ВСУ

В середине апреля немецкое издание Bild сообщило, что после рекомендации канцлера Олафа Шольца министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В результате этого перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение. "Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

Кроме того, Берлин заблокировал передачу танков Т-72 из Словении.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

22 мая Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.

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