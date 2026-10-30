В Киеве возобновили движение по Южному мосту на правый берег: кому разрешат проезд

С 30 октября водители смогут проезжать по Южному мосту с левого на правый берег по одной полосе. Ограничение будет действовать для транспорта весом до 10 тонн.

В Киеве с 30 октября постепенно возобновляют движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. На первом этапе проезд будет разрешен только по одной полосе и транспортным средствам весом до 10 тонн, в частности легковым автомобилям, сообщила Киевская городская государственная администрация.

Соответствующее решение было принято по результатам технического обследования моста и заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В то же время в обратном направлении – с правого на левый берег – движение автомобилей пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении проезда сообщат дополнительно.

Видео дня

Параллельно специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста.

В частности, речь идет о конструкциях, обеспечивающих работу метрополитена. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Атака на Южный мост

Напомним, в ночь на 27 октября противник атаковал Украину баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". В результате атаки был поврежден Южный мост в Киеве.

Из-за перекрытия Южного моста после ночной баллистической атаки на Киев для водителей организовали объездные маршруты.

Как отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, несколько из 16 баллистических ракет, запущенных Россией, попали в Южный мост в Киеве, однако такие сооружения не так просто разрушить.

Вас также могут заинтересовать новости: