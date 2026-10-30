Стратег Пентагона сознался в сливе секретных данных об Украине и Иране, - Axios

Он сам признался в содеянном после того, как четыре раза не смог пройти проверку на полиграфе.

Высокопоставленный военный стратег Пентагона признался в том, что в течение года передавал секретную информацию об Украине и Иране двум журналистам из разных изданий. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на внутренний отчет о результатах расследования.

Генерал-лейтенант Бретт Сильвия был уволен на этой неделе министром обороны Питом Хегсетом в связи с предполагаемым должностным проступком. По словам американского чиновника, он сам признался в содеянном после того, как четыре раза не смог пройти проверку на полиграфе.

"У него возникли трудности с прохождением нескольких проверок на полиграфе", – отмечается в отчете. В документе генерала обвиняют в "несанкционированном разглашении информации СМИ".

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Согласно отчету и данным американских чиновников, Сильвия начал передавать секретные сведения еще в июне 2025 года – до того, как доступ представителей ведущих СМИ в Пентагон был ограничен. В дальнейшем он продолжал делать это через защищенное приложение Signal, а однажды – во время личной встречи в закусочной Silver Diner в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Согласно отчету, во время встречи в закусочной Сильвия использовал заметки, сделанные им при изучении секретного доклада, чтобы в устной форме передать журналисту информацию (часть которой была засекречена) о помощи США Украине.

В документе отмечается, что упомянутый журналист работал над книгой и дважды встречался с Сильвией. Также подчеркивается, что генерал "не согласовывал эти встречи с [пресс-службой Пентагона] и не пытался пройти процедуру проверки информации перед тем, как предоставить ее журналисту".

При этом американские чиновники подозревают, что Сильвия намеренно удалил все следы общения в мессенджере Signal с одним из журналистов, представив это как случайность.

Кроме того, в отчете указано, что Сильвия признался: он был одним из 20 должностных лиц, упомянутых в материале, содержащем критику в адрес руководства Пентагона.

Ситуация в Пентагоне

Ранее СМИ писали, что Глава Пентагона Пит Хегсет уволил Бретта Сильвию за передачу секретных данных. До этого Хегсет уволил с должности еще трех чиновников Пентагона из-за утечки информации в прошлом году.

Тем временем у самого главы Пентагона также проблемы на его должности. Так, сенатор-демократ Адам Шифф заявил, что Хегсет должен дать показания перед Сенатом в связи с нарушениями в работе Starlink в Украине. Также издание Foreign Policy сообщало о том, что после промежуточных выборов в США министру обороны страны Питу Хегсету может грозить импичмент.

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