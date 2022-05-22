В списке - противотанковое оружие, средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою.

Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в эфире Reuters.

Он отметил, что Берлин запросил у немецкой оружейной промышленности список, какие материалы она может поставить в ближайшее время.

"Украина сделала выбор из этого списка и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки. Среди всего, как и ранее, вооружение, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою", – отметил Шольц.

Позиция Германии по поставкам оружия ВСУ

Ранее украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение.

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет делать этого. Есть только семь самоходных гаубиц, но нет ни танков Gepard, ни Leopard 1 ни БМП Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам оборонной промышленностью, без вреда для Германии защищаться", - высказался дипломат.

Германией заблокирована также передача танков Т-72 из Словении.

"Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - отметил Мельник.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

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