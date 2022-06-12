Несколько БМП Marder немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию и могут быть отправлены в Украину хоть сегодня.
Теперь все, что нужно – это разрешение от Шольца, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью Bild.
По его словам, как минимум пять боевых машин уже готовы к отправке. В целом компания сейчас модернизирует 100 таких БМП.
Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство – подтвердил он.
Кроме этого, на заводе вовсю идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.
Отметим, что немецкий концерн Rheinmetall еще в апреле обратился к федеральному правительству с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder, но получил отказ.
Ранее УНИАН уже писал, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.
В то же время, немецкое правительство отказывается передавать Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что ВСУ может использовать их для наступления на РФ.
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