Как минимум пять боевых машин пехоты уже готовы к отправке, если на то будет соответствующее решение правительства.

Несколько БМП Marder немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию и могут быть отправлены в Украину хоть сегодня.

Теперь все, что нужно – это разрешение от Шольца, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью Bild.

По его словам, как минимум пять боевых машин уже готовы к отправке. В целом компания сейчас модернизирует 100 таких БМП.

Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство – подтвердил он.

Кроме этого, на заводе вовсю идет модернизация 88 танков Leopard 1 и нескольких Leopard 2.

Отметим, что немецкий концерн Rheinmetall еще в апреле обратился к федеральному правительству с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder, но получил отказ.

Ранее УНИАН уже писал, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

В то же время, немецкое правительство отказывается передавать Украине свои танки, в том числе из-за опасений, что ВСУ может использовать их для наступления на РФ.

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