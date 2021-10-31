Десятки туристов после отравления попали в госпиталь.

Посольство Украины в Египте выяснило, что украинских граждан в отеле Хургады, где отравились туристы, не было.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Сначала Посольство Украины в Египте выясняло информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших, однако сами граждане Украины не обращались к дипмиссии.

"По имеющейся информации, украинских туристов там не было", – сообщил спикер.

Читайте такжеПеревозили в такси: в Египте кобра убила пять человекПо данным СМИ, в одном из отелей египетского курортного города Хургада отравились иностранные туристы, в том числе 40 россиян.

Отравление в Хургаде произошло в отеле AMC Royal, 40 граждан РФ госпитализированы. После инцидента отель решили закрыть на неопределенный срок, сообщили "РИА Новости" в египетском Минтуризма.

В ведомстве добавили, что инцидент случился из-за "человеческих ошибок".

Позже генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев поделился, что в госпитале продолжают находиться 24 российских туриста.

Напомним, в начале сентября в Египте в районе 109 км трассы Суэц – Каир автобус попал в ДТП, погибли по меньшей мере 12 человек, среди жертв были дети. В результате аварии пострадали 34 человека.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк