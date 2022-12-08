Экс-сотрудник Twitter говорит, что сам Маск часто спит в офисе компании.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск превратил офис компании в Сан-Франциско в спальни для персонала. На такой шаг он пошел после того, как прислал персоналу письмо, в котором призвал их "работать очень интенсивно много часов".

Издание ВВС получило фотографии помещений головного офиса Twitter в Сан-Франциско, которое превратили в "отель".

Власти уже проводят проверку по этому случаю на предмет нарушения строительных норм. В ответ Маск заявил, что муниципалитет преследует компании, которые предоставляют спальные места "уставшим сотрудникам".

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Так, на одном из изображений можно увидеть комнату с двуспальной кроватью, шкафом и тапочками. Один из бывших сотрудников утверждает, что Маск часто оставался в штаб-квартире после покупки фирмы.

"Это похоже на гостиничный номер",- говорит экс-сотрудник Twitter.

Что изменилось в компании Twitter с момента прихода Маска

В прошлом месяце Маск, который приобрел Twitter, отправил электронное письмо всем сотрудникам компании, в котором отметил, что им придется работать "долго и интенсивно". "Только исключительная производительность принесет проходной балл", — написал он, пригрозив таким образом увольнениями сотрудникам, которые якобы недостаточно будут работать.

А в мае 2020 года, задолго до покупки Twitter Маском, компания пообещала своим сотрудникам, что те смогут "вечно" работать из дома. Но, как видим, дистанционной работы теперь не будет.

Газета The Washington Post сообщала о планах Маска сократить штат компании с 7,5 тысячи до 2 тысяч, оставив лишь костяк команды.

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