Эксперты отмечают, что такое решение отбросит Twitter на годы назад.

Миллиардер Илон Маск после завершения сделки по покупке Twitter намерен уволить 75% сотрудников компании, что составляет 5500 тысяч человек.

Об этом сообщает Washington Post.

Миллиардер хочет сократить количество сотрудников до примерно 2000, оставив лишь костяк команды. Эксперты отмечают, что такое решение отбросит Twitter на годы назад.

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"Сокращение численности персонала на 75% будет означать, по крайней мере, предварительное увеличение свободного денежного потока и прибыльности, что будет привлекательно для инвесторов, желающих принять участие в сделке", — отметил аналитик Wedbush Дэн Айвз.

Покупка Илоном Маском Twitter:

21 октября 2022 года в администрации президента США Джо Байдена заявили о возможных проверках бизнеса Илона Маска. Речь идет о проверке предприятий Маска на соответствие требованиям национальной безопасности.

Также не исключена проверка сделки по покупке Twitter за $44 млрд спутниковой сетью Starlink компании SpaceX.

Одним из элементов сделки с Twitter на $44 млрд является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, криптобиржа Binance, основанная и управляемая уроженцем Китая и фонд национального благосостояния Катара.

Американские чиновники обеспокоены планами Маска по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов.

Илон Маск, Starlink и Украина:

Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

13 компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день Маск сообщил, что все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил он.

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