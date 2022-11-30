Президент отмечает, что только после этого можно говорить о том, "как надо заканчивать эту войну, кто ее начал, и когда можно это закончить".

Президент Владимир Зеленский, говоря о заявлениях основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска относительно войны в Украине, подчеркнул, что для того, чтобы понять, что Россия натворила в Украине, нужно приехать и увидеть все собственными глазами.

Как он сказал во время The New York Times DealBook Summit, связь с Маском поддерживалась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"С самого начала полномасштабного вторжения действительно у нас была связь, и у меня лично, с Илоном Маском. Для нас очень важно было, чтобы мы не потеряли общество, которое попало под оккупацию", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что благодаря интернету и связи сохранялась жизнь: выплаты заработных плат, пенсий и тому подобное.

"Потом в какой-то момент, мне кажется, что Илон начал менять свою точку зрения, и ежедневно мы слышали те или иные различные призывы. Я думаю, что или кто-то на него влияет, или он как-то так самостоятельно делает... Я всегда говорю совершенно откровенно: хочешь понять, что Россия тут натворила, – приедь сюда в Украину и ты все это увидишь сам своими глазами, без просто слов. И тогда уже после этого скажешь, как надо заканчивать эту войну, кто ее начал, и когда можно это закончить", – подчеркнул президент.

Скандальное заявление Маска об Украине

3 октября Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией. По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН. По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что остров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, Маск предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

В Офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированный Россией Крым.

Впоследствии и Зеленский отреагировал на скандальные твиты Маска. Он опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?" с двумя вариантами ответа: "Тот, который поддерживает Украину" или "Тот, который поддерживает Россию".

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