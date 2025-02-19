Миллиардер заговорил о выборах и свободе прессы в Украине.

Американский миллиардер Илон Маск, который также занимает должность старшего советника президента в администрации президента США Дональда Трампа, отметился новым скандальным заявлением.

Новый пост появился на его странице в соцсети Х – бывший Twitter, который Маск несколько лет назад выкупил. На этот раз он снова набросился на президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский не может претендовать на представительство воли народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы", – написал миллиардер.

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Другие заявления Маска об Украине

Илон Маск не раз делал странные заявления об Украине и войне, которую Россия ведет против нашего государства. Например, не так давно миллиардер распространил фейк о том, что Анджелина Джоли, Бен Стиллер и другие голливудские звезды получили миллионы от USAID за поездку в Украину.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший "приплел" Украину к разрушительным пожарам в Лос-Анджелесе и раскритиковал помощь нашей стране почти трехлетней давности. По его словам, пожарные не могли обуздать огонь, поскольку пожертвовали "много своих запасов" Украине.

Примечательно, что Илон Маск репостнул этот пост, отметив, что разделяет это мнение.

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