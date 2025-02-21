Он отметил, что решение об этом принимать президенту США Дональду Трампу, но он рекомендовал бы ему сделать это в ближайшее время.

NASA должно свести Международную космическую станцию (МКС) с орбиты "как можно скорее", ведь США лучше сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

Об этом заявил руководитель компании SpaceX Илон Маск. "Пришло время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Сегодня станция почти не приносит пользы. Давайте отправимся на Марс", - написал Маск.

Он пояснил, что станцию можно свести с орбиты через два года. "Решение принимает президент, но я рекомендую сделать это как можно быстрее. Я рекомендую через два года", - отметил глава SpaceX.

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Напомним, ранее Маск заявил, что астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс застряли на борту МКС "по политическим причинам".

Это вызвало возмущение со стороны датского астронавта Андреаса Могенсена. "Какая ложь. И это говорит тот, кто жалуется на недостаток честности в мейнстримных СМИ" - написал он в X.

Реакция Маска не заставила себя ждать. Он ответил, что SpaceX могла вернуть астронавтов еще несколько месяцев назад, добавив, что Могенсен "идиот".

Космическая сфера - главное

Недавно компания Boeing заявила о рекордных убытках от космического корабля CST-100 Starliner (именно этот аппарат доставил Уилмора и Уильямс на МКС). Эксперты считают, что Boeing, возможно, вообще откажется от CST-100.

В то же время, SpaceX уверенно шагает вперед, создавая самую мощную ракету-носитель в истории, которая получила название Starship.

Во время недавнего испытательного старта произошел взрыв, однако компании удалось вернуть на Землю нижнюю часть ракеты-носителя. Сейчас SpaceX активно готовится к новому испытательному полету Starship.

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