Во всем мире наблюдается всплеск разочарования в Tesla.

Владельцы автомобилей Tesla в Австралии обеспокоены крайне правыми взглядами сооснователя компании Илона Маска. Люди пытаются избавиться от своих электромобилей или клеят анти-Маск наклейки на бампер.

Издание The Guardian пишет, что данные о продажах авто за февраль показали резкое снижение продаж Tesla примерно на 72% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Только продажи Tesla Model 3, которая была вторым самым продаваемым EV в Австралии в 2024 году, упали на 81%.

Падение популярности Tesla в Австралии происходит на фоне ряда тенденций на рынке, таких как отказ от аккумуляторных электромобилей в пользу гибридных авто, растущая доступность более дешевых китайских конкурентов и общее снижение аппетита к автомобилям, в результате чего австралийцы купили на 10 000 автомобилей меньше в феврале, чем в том же месяце 2024 года.

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Однако падение продаж Tesla было больше, чем у конкурентов в той же категории, и совпало с первыми месяцами второй администрации Трампа. В последние недели США подверглись критике за масштабные сокращения помощи по всему миру, а также за то, что они нацелены на соблюдение стандартов разнообразия в США.

Во всем мире наблюдается всплеск разочарования в Tesla, все больше владельцев хотят продать свои электрокары.

Продажи Tesla в Европе

Продажи электромобилей Tesla по всей Европе в январе упали на 45%, в то время как в мире наблюдается всплеск спроса на полностью электрические авто.

Одной из причин падения стали "противоречивые" заявления Илона Маска относительно политики лидеров ряда европейских стран.

К примеру, он предложил США "освободить народ Британии от их тиранического правительства", обвинил британского премьера Кира Стармера в том, что он игнорирует преступления, которые совершают мигранты, и поддержал партию "Альтернатива для Германии", которую называют "ультраправой" и "националистической".

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