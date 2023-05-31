Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на форуме Globsec в Братиславе, сообщает Le Monde.
"Это то, что мы делаем сейчас. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс на установление крепкого мира", – отметил Макрон.
Он также признался, что российский диктатор Владимир Путин "разбудил его сильным разрядом электрического тока", вторгнувшись в Украину.
Другие заявления Макрона об Украине
Сегодня Макрон также заявил, что перед вступлением в ЕС Украине, как и другим странам-кандидатам, следует провести ряд реформ, иначе Европу будет ожидать катастрофа.
Впоследствии стало известно, что Украина и ее западные союзники планируют провести саммит мировых лидеров без участия РФ, чтобы заручиться поддержкой плана Киева о прекращении войны. Конференция пока планируется, но ее уже одобрили европейские лидеры, среди которых и президента Франции Эммануэль Макрон.