Предварительно планируется, что в конференции примут участие лидеры Индии, Саудовской Аравии и другие.

Власти Украины и западные союзники планируют провести саммит мировых лидеров без участия РФ, чтобы заручиться поддержкой условий Киева о прекращении войны.

Планы встречи, хотя и примерные, но заручились решительной поддержкой европейских лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, которые лоббируют участие стран, вставших на сторону РФ или вовсе отказавшихся занять какую-либо позицию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", - прокомментировал глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Он сказал изданию, что прямые переговоры с российским руководством невозможны, пока его войска в Украине. Тем более, как отметил Ермак, Украина не пойдет на компромисс со своей территориальной целостностью.

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Европейские официальные лица говорят, что они прорабатывают с Киевом мирный план из 10 пунктов так, чтобы сделать его приемлемым для других стран, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

"Процесс невозможен без всего мира, включая лидеров глобального Юга", — прокомментровал Ермак. Он добавил, что украинские власти готовы к диалогу со всеми странами, в том числе с Китаем и Бразилией.

Как отметило издание, президент США ДЖо Байден и другие высшие руководители НАТО будут приглашены на встречу, которая, как ожидают западные дипломаты, пройдет перед саммитом Альянса 11 июля.

По словам европейских дипломатов, в начале года Зеленский попросил Макрона помочь ему в международных связях с такими лидерами, как Си Цзиньпин. По словам источников, знакомых с ситуацией, переговоры позже переросли в планы по организации конференции, которую Макрон предложил провести в ПАриже. Дания и Швеция также выразили желание провести ее.

Четкого списка участников нет, но европейские лидеры в последние недели разъехались по столицам ведущих мировых стран, стремясь привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие страны.

По данным источников издания, в конференции предварительно планируется участие наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и премьер-министра Индии Нарендры Моди, а вот участие китайского лидера Си Цзинпина пока под вопросом.

Как отметило издание, усилия западных стран связаны с тем, что другие государства, имеющие тесные связи с РФ, стремятся взять на себя инициативу в дипломатической работе по прекращению войны.

"Мирная встреча будет направлена на то, чтобы вернуть Украину и ее союзников в центр международной дипломатии. При этом, европейские официальные лица стремятся обеспечить, чтобы в будущих переговорах в качестве дипломатической точки отсчета использовался план Киева", - пишет WSJ.

Отмечается, что выбор времени проведения конференции перед саммитом НАТО послужит сигналоммиру о том, что, хотя Европа и США будут продолжать поддерживать Украину оружием, они также ищут дипломатические решения.

Как сообщили европейские дипломаты, идея конференции возникла во время разговора между Макроном и Зеленским в Париже в феврале, когда французский лидер заставил своего украинского коллегу согласиться с тем, что в конечном итоге потребуются мирные переговоры с Кремлем.

Макрон поднял этот вопрос перед Си во время недавнего визита в Пекин. По словам американских и украинских официальных лиц, эта идея также была озвучена на встрече лидеров стран "Большой семерки" в Японии. На этой встрече также присутствовал Зеленский, лидеры Индии, Бразилии и Индонезии.

Позиции Украины и РФ по окончанию войны

Украинские власти неоднократно заявляли, что продолжат борьбу с РФ, если та не примет участие в реализации мирного плана, который не предусматривает временного прекращения огня и требует вывода российских войск до переговоров.

Власти РФ в свою очередь заявили, что открыты для мирных переговоров, но при условии, что Украина признает аннексированные ею территории.

Мирный план Зеленского

Мирный план украинского президента Зеленского состоит из 10 пунктов предусматривает восстановление контроля над своей территорией, возвращение военнопленных и привлечение к ответственности за военные преступления. Он также предлагает решить проблему ядерной безопасности, которая, по его словам, поставлена под угрозу из-за оккупации РФ Запорожской атомной электростанции, и продовольственной безопасности путем защиты экспорта зерна.

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