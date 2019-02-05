В сети показали цены на продукты на рынке в оккупированной Горловке (фоторепортаж)

Местный житель показал продукты, которые продают в здании рынка.

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном рынке.

О ценах на продукты он рассказал в соцсети, пишут "Донецкие новости".

По словам Михаила, кадры он снял в воскресенье, 3 февраля, в 11:00. «Людей немало, но... Помните, до войны в ворота рынка (со стороны сигаретных рядов) люди проходили в давке, плечом к плечу? И карманные воры смело "щипали" зевак. Они так и проходили через ворота каждые две минуты туда и назад, чтобы деньги украсть или покупку из сумки. По сравнению с теми годами людей – негусто, но то такое...», – пишет горловчанин.

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Михаил показал продукты, которые продают в здании рынка:

Так, овощи стоят:

морковь – 30 руб. (12,6 грн по местному курсу на 5.02.2019);

лук репчатый – 30 руб. (12,6 грн);

лук красный – 70 руб. (29,4 грн).

Грибы:

шампиньоны – 200 руб. (84 грн);

вешенки – 130 руб. (54,6 грн).

Фрукты:

яблоки (в зависимости от сорта) – от 60 руб. (25,2 грн);

мандарины – 70 руб. (29,4 грн);

апельсины – 75 руб. (31,5 грн);

гранаты – 150 руб. (63 грн);

хурма – 165 руб. (69,3 грн);

киви – 130 руб. (54,6 грн);

лимоны – 100 руб. (42 грн).

Курица:

филейный фарш – 205 руб. (86,1 грн);

бедро – 165 руб. (69,3 грн);

голень – 125 руб. (52,5 грн).

Яйца продают по цене от 75 руб. (31,5 грн) за десяток.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированной Горловке обрушились стены завода.