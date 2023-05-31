Французский лидер хочет создать разные форматы вступления новых стран в ЕС.

Перед вступлением в ЕС Украине, как и другим странам-кандидатам, следует провести ряд реформ, иначе Европу будет ожидать катастрофа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности в Братиславе (Словакия).

"Было бы ошибкой сказать: "Расширение ЕС – это наша обязанность и наш геополитический интерес и нужно немедленно включить Молдову, Украину и балканские страны в ЕС. А потом уже подумать, какие нужно провести реформы". Такой подход приведет к катастрофе, потому что мы ослабим Европу", – считает Макрон.

Французский лидер выразил убежденность, что Евросоюз должен "изобрести несколько форматов" для приема в свой состав новых стран.

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"Это единственный способ ответить на справедливое ожидание стран Восточных Балкан, Молдовы и Украины, которые должны вступить в ЕС, и сохранить геополитическую эффективность", – заявил он.

Перспективы членства Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения, президент Владимир Зеленский подписал официальную заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Четыре месяца спустя Европейский совет закончил анализировать соответствие Украины базовым условиям и предоставил Украине статус кандидата на членство.

Вместе с новым статусом Украина получила семь рекомендаций, выполнение которых необходимо для продвижения непосредственно к статусу полноправного участника ЕС. В феврале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина успешно продвигается в реализации этих рекомендаций.

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