Поклонник McDonald's посетил рестораны в 55 странах мира и назвал свое любимое заведение

Гэри Хе рассказал, что попробовал большое количество необычных блюд, которые предлагают рестораны McDonald's в разных странах.

Некоторым людям может показаться, что все заведения McDonald's одинаковые, но это не так. В своей книге "МакАтлас" преданный поклонник американской сети Гэри Хе рассказал о своем любимом ресторане, который сильно выделяется на фоне остальных, пишет Daily Mail.

В издании отметили, что в 100 странах мира насчитывается более 41 000 ресторанов McDonald's. Гэри побывал в заведениях в 55 странах на шести континентах.

По словам путешественника, ресторан McSki, который открывается только в зимние месяцы на горнолыжном курорте Линдваллен в Швеции, является его фаворитом. Это заведение было открыто в 1996 году и оформлено в виде домика.

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Гэри поделился, что в заведении есть отдельное окно для спуска на лыжах. Посетители могут заказать блюда из меню El Maco, которое доступно только в скандинавских странах.

"McSki находился в уединении, на склоне горы, и это позволило сделать одни из моих любимых фотографий за всю поездку", - рассказал Гэри журналистам.

Кроме того, путешественник поделился впечатлениями от посещения ресторана в Розуэлле, США. Это заведение выполнено в форме НЛО, что отражает местную историю "наблюдений за инопланетянами".

Более того, здание не только имеет форму летающей тарелки, но и украшено статуями Рональда Макдональда и его друзей в космических костюмах, а также статуей инопланетянина, встречающего гостей у входа.

"Это также один из немногих ресторанов McDonald's в мире, которому разрешено иметь сувенирный магазин, а кто не любит сувениры?", - сказал Гэри.

Также путешественник рассказал и о первом китайском ресторане McDonald's. Он расположен в центральном торговом районе Шэньчжэня. В этом заведении подают необычные десерты, такие как пирог таро, приготовленный из популярного местного корнеплода.

Гэри посетил и необычный ресторан в Новой Зеландии. В этом заведении посетители могут поесть кивибургеры (ломтики свеклы и жареное яйцо на говяжьей котлете), сидя внутри списанного самолета Douglas DC-3.

Также Гэри похвалил ресторан Denton House в Нью-Йорке. Путешественник поделился, что это здание было построено в 1795 году и превращено в 1860-х годах в двухэтажный особняк.

Помимо этого путешественник подчеркнул, что McDonald's очень сильно локализует свои меню. Например, в Марокко во время Рамадана посетителям выдавали набор для ифтара, который состоял из фиников, чебакии, йогуртово-молочного напитка и супа харира.

Самым необычным блюдом среди ресторанов McDonald's, по словам Гэри, является "МакСпагетти", которым посетителей угощают на Филиппинах. Это сладкий заменитель маринары, приготовленный из сладкого бананового кетчупа и измельченных сосисок для хот-догов.

Гэри отметил, что его путешествие еще не закончено. Он планирует посетить еще десятки ресторанов McDonald's по всему миру.

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