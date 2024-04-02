В Брюсселе напомнили беларускому руководителю, кто на континенте является настоящим агрессором.

Евросоюз не является агрессивным блоком, а военная угроза в Европе исходит от действующих руководителей России и Беларуси. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, комментируя заявление Александра Лукашенко о подготовке Беларуси к войне.

"Европейский Союз не ведет войну. Поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза - только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека", - приводит слова Питера Стано корреспондент 24 канала.

По словам спикера, именно ЕС вынужден реагировать на угрозу с востока, а не наоборот.

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"Мы принимаем меры предосторожности с первого дня полномасштабной агрессии России против Украины. Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше подготовлена к противостоянию всем угрозам, которые исходят от таких людей, как Лукашенко и Путин", - заявил Стано.

Представитель напомнил, что Европейский союз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси, поскольку тот сфальсифицировал результаты президентских выборов в 2020 году. Также Стано назвал беларуского диктатора соучастником военных преступлений, которые совершила Россия в Украине.

Заявление Лукашенко о подготовке к войне

Как писал УНИАН, сегодня СМИ распространили заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь готовится к войне. По его словам, страна готовит военные подразделения, поступает вооружение и техника для повышения их боеспособности.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил беларуский диктатор.

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