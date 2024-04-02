В то же время диктатор заверил что его страна якобы не хочет воевать.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил диктатор, цитирует "Новое издание".

По его словам, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности.

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Роль Беларуси в войне против Украины:

Напомним, Минск с начала полномасштабного вторжения предоставлял российским захватническим войскам свое воздушное пространство и территорию. Кроме того, диктаторы объявили о построении спецхранилища для российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лукашенко то заявлял, что Украина готовит нападение на Беларусь, то внезапно говорил, что никто на страну нападать не будет. Незадолго до полномасштабного нападения он сказал, что возможная война с Украиной "продлится максимум три-четыре дня".

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