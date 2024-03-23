Часть ЕС может просто отмахнуться от Украины, как от посторонней проблемы.

Европейский союз способен заполнить пробел в поставках оружия Украине, который оставили США, но европейские лидеры не имеют на это политической воли. Об этом пишет CNN по итогам саммита ЕС на этой неделе.

Отмечается, что лидеры ЕС согласились изучить новые пути привлечения средств для Украины, однако конкретных решений о выделении денег на оружие для Украины так и не приняли.

CNN отмечает, что в целом ЕС прислал Киеву больше денег, чем США. Но из выделенных 85 миллиардов долларов только 5,6 миллиарда долларов пошли на военную помощь, а остальные - это гуманитарная (2,2 миллиарда долларов) и финансовая (77,1 миллиарда долларов) помощь.

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"По последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 триллиона долларов, по сравнению с 16,75 триллиона долларов ЕС. На бумаге это означает, что Европа гипотетически может пережить Россию, если война станет войной экономического истощения. Или более грубо: да, у Европы действительно есть деньги, чтобы закрыть "американскую" дыру. Сложность заключается в том, как это работает политически", - пишет CNN.

Издание отмечает, что из 27 суверенных государств, которые входят в ЕС, каждое имеет свои взгляды на то, как можно и как нельзя помогать Украине. Например, некоторые являются нейтральными в военном плане и не могут поставлять оружие вообще; некоторые хотят просто покупать американское оружие и отправлять его в Украину, а некоторые хотят производить его исключительно в пределах ЕС. Все это является причиной волокиты и длительных дискуссий.

"В краткосрочной перспективе Украине срочно нужно оружие (...) Итак, сможет ли Европа заполнить пустоту финансирования в Украине, которую оставил Вашингтон? Ответ - да, у Европы есть средства. Больше вопрос - есть ли у нее воля", - говорится в публикации.

CNN отмечает, что на фоне такого масштабного кризиса безопасности как вторжение РФ в Украину только 18 из 32 стран НАТО подняли расходы на собственную оборону до 2% ВВП. Поэтому желающих давать деньги на защиту Украины еще меньше.

"И это именно та точка, в которой европейское мышление может пойти одним из двух путей: убедиться, что Украина победит Россию ради более широкого континента, или спросить, какое это имеет отношение к нам?" - резюмирует автор публикации.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, демократы в США готовы поддержать идею Трампа о предоставлении помощи Украине в кредит, чтобы выйти из тупика. В Демократической партии все больше открыты к этой концепции, если она рассматривается как последний шанс утвердить помощь Украине.

Также мы рассказывали, что Британия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда вошло. 20 млн фунтов будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

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