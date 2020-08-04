Лукашенко заявил о еще одной переброшенной в Беларусь группе российских боевиков
Президент Беларуси заявил, что на юге страны находится еще одна группа наемников частной военной компании из России.
Об этом он заявил в обращении к гражданам 4 августа, цитирует Белта.
«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, переброшенном на юг. Мы должны, когда будет сборка (урожая - УНИАН), бегать и ловить их по лесам?! Мы же их всех отловим», - сказал Лукашенко.
Лукашенко обратился по этому поводу к России, отметив, что в Беларуси действуют определенные законы.
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«Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и поэтому получили определенный эффект: они рассказали все», - вспомнил российский президент об уже задержанных боевиках «Вагнера».
«Мы всегда жили здесь в мире и не подбрасывайте сюда оружие, не заостряйте обстановку, потому что будет полыхать во Владивостоке, будет тяжело», - предупредил Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны.
По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.
При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.
В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.
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