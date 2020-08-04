Лукашенко заявил о еще одной переброшенной в Беларусь группе российских боевиков

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны.

Президент Беларуси заявил, что на юге страны находится еще одна группа наемников частной военной компании из России.

Об этом он заявил в обращении к гражданам 4 августа, цитирует Белта.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, переброшенном на юг. Мы должны, когда будет сборка (урожая - УНИАН), бегать и ловить их по лесам?! Мы же их всех отловим», - сказал Лукашенко.

Лукашенко обратился по этому поводу к России, отметив, что в Беларуси действуют определенные законы.

Читайте такжеВыборы в Беларуси: власти Минска проведут праздник в месте собрания участников протестов

«Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и поэтому получили определенный эффект: они рассказали все», - вспомнил российский президент об уже задержанных боевиках «Вагнера».

«Мы всегда жили здесь в мире и не подбрасывайте сюда оружие, не заостряйте обстановку, потому что будет полыхать во Владивостоке, будет тяжело», - предупредил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны.

По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram