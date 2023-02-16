По его словам, он "отсюда улетит удовлетворенным".

Александр Лукашенко заявил, что готов принять Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Беларуси, чтобы "серьезно поговорить".

Он попросил иностранных журналистов "передать ему там по своим каналам", что Лукашенко готов обсудить с ним "решение проблемы", когда Байден будет находиться с визитом в Польше, пишет БЕЛТА.

"И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему", - заявил Лукашенко.

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Тут же он выразил уверенность, что Байден откажется приезжать в Минск. "Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным", - добавил Лукашенко.

"Я, гарантирую вам, повлияю на Президента Путина, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели втроем и подумали, что можно сделать. А, может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву - а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут - и он здесь. Из Киева до Минска", - добавил он.

Визит Байдена в Польшу

Напомним, что американский президент должен прибыть в Польшу 20-22 февраля. В СМИ писали, что там Байден может объявить о новой помощи для украинской армии.

Также появлялась информация о том, что в Польше Байден встретится с Зеленским. Президент отпроверг ее, заявив, что не получал приглашения.

Сегодня в Белом доме заявили, что визит президента в Европу ограничится посещением Польши.

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