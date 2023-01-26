Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу примерно 24 февраля – в годовщину вторжения России в Украину, сообщает NBC.
Польша является одним из нескольких мест, рассматриваемых для поездки.
По сообщению СМИ, официальные лица США обсуждали объявление еще одного крупного пакета военной помощи примерно в то же время.
Официально о планах Байдена посетить Европу в Белом доме не объявляли.
Последняя военная помощь от США – что передают Украине
Накануне американский глава Джо Байден лично объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Пакет военный помощи в размере 400 миллионов долларов также будет включать ремонтное оборудование и топливо к технике.
В своей речи Байден подчеркнул, что танки не являются наступательным оружием на российские территории, но помогут Украине выгнать русских домой.
Танки планируют передать в течение нескольких месяцев, уточняет Foreign Policy.