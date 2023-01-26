Байден может посетить Польшу.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу примерно 24 февраля – в годовщину вторжения России в Украину, сообщает NBC.

Польша является одним из нескольких мест, рассматриваемых для поездки.

По сообщению СМИ, официальные лица США обсуждали объявление еще одного крупного пакета военной помощи примерно в то же время.

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Официально о планах Байдена посетить Европу в Белом доме не объявляли.

Последняя военная помощь от США – что передают Украине

Накануне американский глава Джо Байден лично объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Пакет военный помощи в размере 400 миллионов долларов также будет включать ремонтное оборудование и топливо к технике.

В своей речи Байден подчеркнул, что танки не являются наступательным оружием на российские территории, но помогут Украине выгнать русских домой.

Танки планируют передать в течение нескольких месяцев, уточняет Foreign Policy.

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