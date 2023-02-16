Встреча должна состояться в резиденции Ново-Огарево.

В пятницу, 17 февраля, Александр Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в резиденции в Ново-Огарево Московской области.

Лукашенко заявил, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы "безопасности и обороны", пишет Белта. "Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что завтра готовится такая встреча. Он назвал ее "обстоятельной".

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"Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко - да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", - сказал он.

Последние заявления Лукашенко о войне

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что готов воевать с россиянами только в том случае, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать".

Он снова обвинил страны Запада в эскалации войны в Украине и заявил, что "американцы поставили Европу в позу".

Недавно Лукашенко призвал страны-члены ОДКБ определиться и занять общую позицию по войне в Украине, отметив, что "отсидеться" не получится.

Как известно, на полигонах в Беларуси продолжается боевая подготовка войск Российской Федерации.

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