Президент Украины отметил, что его не приглашали в Польшу, где, по данным СМИ, якобы должна состояться встреча.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную встречу с президентом США Джозефом Байденом в Польше, о которой ранее писали СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, отвечая на вопросы СМИ.

"Мы иногда встречаемся с ним ... меня не приглашали в Польшу", - сказал Зеленский.

Видео дня

Новая встреча Зеленского и Байдена-что известно

Сегодня, 1 февраля, ряд СМИ сообщили о том, что Зеленский может встретиться с Байденом в конце февраля во время визита главы Белого дома в Польшу.

По данным СМИ, для потенциальной встречи якобы рассматриваются два города – Жешув и Варшава.

Отмечалось, что во время вероятной встречи Зеленский представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине.

Следует отметить, что пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон заявила, что Вашингтон, вероятно, объявит о новой партии помощи Украине. Отмечается, что удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: