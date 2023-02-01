Украинский лидер якобы имеет целью обсудить мирный план и создания спецтрибунала для российских военных преступников.

Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. Сейчас все стороны рассматривают такой формат переговоров.

Как сообщает польская Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве, украинская сторона уже готовит программу предполагаемых переговоров.

По данным издания, Зеленским планирует представить Байдену свой мирный план из 10 пунктов, в том числе создание Спецтрибунала для расследования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Параллельно будут вестись переговоры о вооружении для Украины, в частности вероятную передачу самолетов от Польши с разрешения США.

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Пока официально ни американская, ни украинская стороны эти переговоры не подтверждают. Впрочем, накануне в Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется.

Поддержка США

Вчера пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон заявила, что Штаты, вероятно, скоро объявят о новой партии помощи Украине. Отмечается, что удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Сейчас украинская сторона ведет переговоры о разблокировании решений по предоставлению истребителей и ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

В то же время в новый пакет военной помощи Украине от США впервые могут войти ракеты большей дальности. По его словам, речь идет о покупке бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность действия которой составляет 150 км.

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