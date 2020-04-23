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"Нужно гордиться": Лукашенко назвал белорусов, переболевших коронавирусом, "золотым фондом"

16:39, 23 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что граждане страны, которые переболели коронавирусом, являются ее "золотым фондом".

Как сообщает "Белта", об этом Лукашенко заявил на профильном совещании в четверг.

При этом он убежден, что страна справится с проблемой коронавируса, которую Лукашенко называет политической.

"У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения... Мы сейчас будем в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять - это один из уроков. Но об этом мы поговорим после", - заявил он.

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Он также потребовал "не допускать перегибов" и не устраивать панику в обществе, борясь с распространением инфекции.

"Мы даже дошли до того, что напугали людей. Что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, - это наш "золотой фонд", это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут", - заявил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко высказался против ношения масок в школах, назвав это "очковтирательством и показухой".

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