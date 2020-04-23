"Нужно гордиться": Лукашенко назвал белорусов, переболевших коронавирусом, "золотым фондом"

Лукашенко в очередной раз призвал не устраивать панику, назвав проблему коронавируса политической.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что граждане страны, которые переболели коронавирусом, являются ее "золотым фондом".

Как сообщает "Белта", об этом Лукашенко заявил на профильном совещании в четверг.

При этом он убежден, что страна справится с проблемой коронавируса, которую Лукашенко называет политической.

"У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения... Мы сейчас будем в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять - это один из уроков. Но об этом мы поговорим после", - заявил он.

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Он также потребовал "не допускать перегибов" и не устраивать панику в обществе, борясь с распространением инфекции.

"Мы даже дошли до того, что напугали людей. Что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, - это наш "золотой фонд", это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут", - заявил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко высказался против ношения масок в школах, назвав это "очковтирательством и показухой".

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