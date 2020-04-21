Очковтирательство и показуха: Лукашенко высказался против ношения масок в школах
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "несусветной глупостью" и высказался против ношения защитных масок в школах.
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Об этом говорится на сайте президента Беларуси.
По словам Лукашенко, те, кто заставляет детей носить маски, и пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой, сообщили в Администрации президента.
Дистанцирование на уроках, считает Лукашенко, не помогает, потому что на переменах дети все равно собираются в кучу.
"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, президент Беларуси не раз называл эпидемию коронавируса "психозом" и "политикой". В отличие от большинства стран мира, в Беларуси жесткий карантин не введен, хотя число случаев заражения растет.
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