99-летний ветеран, который собирал деньги для британских медиков, записал с ними кавер и обогнал The Weeknd в чарте (видео)

Наиболее продаваемым синглом в Великобритании на этой неделе стала кавер-версия песни «You'll Never Walk Alone».

Наиболее продаваемым синглом в Великобритании на этой неделе стала кавер-версия песни «You'll Never Walk Alone».

Ее совместно с певцом Майклом Боллом и сотрудниками национальной службы здравоохранения Великобритании выполнил 99-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур. Он стал старейшим исполнителем в истории, который занимал первое место в чарте. 30 апреля ему исполнится 100 лет, сообщает The Guardian.

Песню записали, чтобы отпраздновать окончание благотворительного марафона Мура по сбору средств для британских врачей. Сначала он хотел собрать тысячу фунтов с помощью ежедневных прогулок по своему саду, но акция стала популярной в соцсетях и Мур собрал значительно больше - 28 млн фунтов.

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Мур, Болл и сотрудники службы здравоохранения записали совместный кавер на «you'll Never Walk Alone» - песню 1945 года с американского мюзикла «Карусель», написанную композитором Ричардом Роджерсом и поэтом Оскаром Хаммерштайном.

В Британии она наиболее известна, как гимн болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль». Она выполняется футбольными фанатами во всем мире.

Записанный кавер сразу поднялся в пятерку чарта Великобритании. На первое место песня вышла после того как The Weeknd, который возглавлял топ c «Blinding Lights», призвал подписчиков в Twitter проголосовать за Мура - и подарить ему первое место на столетний юбилей.

Как сообщал ранее УНИАН, в Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Тому Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.