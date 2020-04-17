В Британии ветерана, который собрал 18 млн фунтов на помощь медикам, просят посвятить в рыцари

99-летний Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.

В Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Тому Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.

Сначала 99-летний ветеран намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов на своей странице JustGiving, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Его поступок растрогал многих и после того, как пожертвования превысили 18 млн фунтов, на сайте появилась петиция о посвящении ветерана в рыцари, сообщает Sky news.

Отвечая онлайн на вопрос о петиции на Change.org, которую подписали более 500 тысяч человек, представитель британского правительства заявил, что премьер Борис Джонсон "наверняка будет искать способы отметить Тома Мура за его героические усилия".

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"Том покорил сердце нации своими героическими усилиями и собрал невероятную сумму денег для трудолюбивых сотрудников NHS. Он воплотил дух всей страны в том, чтобы сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом, чтобы поддержать NHS и спасти жизни людей" - заявил представитель правительства.

"Премьер-министр, конечно же, будет искать способы признать Тома за его героические усилия", - добавил он.

Как сообщал ранее УНИАН, отставной капитан 99-летний Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель 100 кругов, достигнув ее в четверг.

Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его предстоящее 100-летие 30 апреля.

Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, пойдут на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи, и групп поддержки для тех, кто выздоравливает от коронавируса.

Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.