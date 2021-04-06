В Кении частная вакцинация от COVID-19 с помощью российской вакцины "Спутник V" прекратилась. Поскольку правительство страны запретило компаниям покупать и распространять препарат из России.
"Нам пришлось остановить продажи вакцины из-за директивы правительства", - сказал Bloomberg директор и владелец компаний Harley's Ltd и Unisel Pharma Ltd Рупен Хария.
Читайте такжеPolitico: Россия навязывает странам вакцину "Спутник V" с помощью пропагандыВ марте его фирмы получили лицензию от Совета по вопросам медикаментов и ядов Кении на дистрибуцию "Спутник V" в африканской стране. Они импортировали 75 тысяч доз. До правительственного запрета кенийцам предлагали прививки по цене 70 долларов за дозу, что подтвердила одна из клиник в Найроби.
"Логистика хранения вакцины очень дорогая", - сказал Хария.
Секретарь по здравоохранению Кении Мутахи Кагве сказал, что импорт и дистрибуция вакцин частными компаниями возобновится, как только правительство будет "уверено в большей прозрачности и ответственности всего процесса".
Единственная вакцина, которая сейчас доступна в Кении - это препарат, разработанный AstraZeneca, который продается под маркой Covishield. В прошлом месяце страна получила 1,12 миллиона доз, которые будут использованы для иммунизации медиков и пожилых людей. Около 283 тысяч кенийцев уже были вакцинированы.
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