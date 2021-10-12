В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали состояние здоровья монарха.

Королева Великобритании, 95-летняя Елизавета II во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 12 октября опиралась на трость при ходьбе.

Это первый случай, когда монарха заметили с тростью на официальном публичном мероприятии.

Елизавета посетила благодарственную службу в аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона (благотворительная организация, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил). Вместе с ней на фото можно заметить принцессу Анну.

По информации СМИ, королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом.

В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали состояние здоровья Елизаветы.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Британии пересмотрели план в случае смерти королевы Елизаветы II. Кодовое название операции "Лондонский мост".

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Автор: Катерина Шварц