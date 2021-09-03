План действий рассчитан на 10 дней после смерти королевы.

План действий в случае смерти королевы Великобритании Елизаветы II пересмотрели. Кодовое название операции "Лондонский мост".

Об этом пишет издание Politico

Операция "Лондонский мост" – это план действий на 10 дней после смерти королевы. В нем прописаны действия правительства, как будут сообщать траурную новость, а так же маршрут транспортировки гроба в Лондон.

Кроме того, в документе расписано, какие встречи запланированы у Елизаветы ІІ на осень текущего года.

Читайте такжеЧто в тарелке у Елизаветы II: рассекречены необычные предпочтения в еде королевыСогласно плану действий, в день смерти сайт королевской семьи станет черным и подтвердить смерть королевы. При этом новый король Чарльз должен обратиться к народу в 18:00.

Также указано, в какой день после смерти королевы и что должно происходить:

D+1 (первый день после смерти): гроб королевы перевезут в Букингемский дворец. В случае ее смерти в Шотландии, то гроб доставят в Лондон на второй день;

D + 3: новый король отправится в тур по Великобритании;

D + 6: гроб королевы переместят в Вестминстерский дворец.

Сам день смерти, скорее всего, объявят национальным днем траура.

В свою очередь в министерстве транспорта обеспокоены, что людей на траурных церемониях в Лондоне соберется слишком и это вызовет серьезные проблемы с трафиком. Также есть опасения, что в случае беспорядков может не хватить стюардов.

Как ранее сообщал УНИАН, королева Елизавета II подумывает над тем, чтобы судиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл из-за их выпадов в адрес королевской семьи.

Автор: Анастасия Горбачева