План действий в случае смерти королевы Великобритании Елизаветы II пересмотрели. Кодовое название операции "Лондонский мост".
Об этом пишет издание Politico
Операция "Лондонский мост" – это план действий на 10 дней после смерти королевы. В нем прописаны действия правительства, как будут сообщать траурную новость, а так же маршрут транспортировки гроба в Лондон.
Кроме того, в документе расписано, какие встречи запланированы у Елизаветы ІІ на осень текущего года.
Читайте такжеЧто в тарелке у Елизаветы II: рассекречены необычные предпочтения в еде королевыСогласно плану действий, в день смерти сайт королевской семьи станет черным и подтвердить смерть королевы. При этом новый король Чарльз должен обратиться к народу в 18:00.
Также указано, в какой день после смерти королевы и что должно происходить:
- D+1 (первый день после смерти): гроб королевы перевезут в Букингемский дворец. В случае ее смерти в Шотландии, то гроб доставят в Лондон на второй день;
- D + 3: новый король отправится в тур по Великобритании;
- D + 6: гроб королевы переместят в Вестминстерский дворец.
Сам день смерти, скорее всего, объявят национальным днем траура.
В свою очередь в министерстве транспорта обеспокоены, что людей на траурных церемониях в Лондоне соберется слишком и это вызовет серьезные проблемы с трафиком. Также есть опасения, что в случае беспорядков может не хватить стюардов.
Как ранее сообщал УНИАН, королева Елизавета II подумывает над тем, чтобы судиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл из-за их выпадов в адрес королевской семьи.