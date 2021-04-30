Илия Куса

Перестрелка на кыргызстанско-таджикской границе между сотрудниками силовых структур, еще и на фоне встречи представителей ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), очень неприятный инцидент. Но такие случались и раньше, поскольку речь идет о спорном участке границы.

Вся эта область – Ферганская долина – «лоскутное одеяло», состоящее из спорных районов, которые до сих пор не демаркированы. В основном, между странами Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. И, конечно, это одна из самых горячих точек в Центральной Азии.

Понятно, что с каждым годом противоречия между странами нарастают. Во-первых, потому, что споры много лет не урегулированы, переговоры по демаркации границ в тупике.

Во-вторых, большую роль играет фактор воды. Поэтому эти спори еще и про воду. На территории Кыргызстана ресурсов больше, и соседи от них зависят. К тому же, часть этих водных ресурсов находится как раз на спорных приграничных территориях.

В-третьих, у политических лидеров и в Кыргызстане, и в Таджикистане имеется склонность использовать националистическую карту и немножко заигрывать с патриотизмом, что тоже подстегивает стороны к конфликту и создает токсичную атмосферу, которая приводит к столкновениям. На сегодня у президента Таджикистана Эмомали Рахмона не все хорошо в экономике и с пандемией, и ему было бы выгодно немножко отвлечь общественность от внутренних проблем. А новому президенту Кыргызстана Садиру Жапарову (внеочередные выборы состоялись в январе 2021 года), скажем так, тоже хочется иногда поиграть на патриотических настроениях, чтобы консолидировать свою власть.

Российское влияние здесь уменьшается, усиливается влияние других стран, региональных государств – Турции, Китая, Штатов.

В-четвертых, нужно учитывать и фактор внешнего влияния. Российское влияние здесь уменьшается, усиливается влияние других стран, региональных государств – Турции, Китая, Штатов. Это разбалансирование равновесия приводит к нарастанию противоречий.

Поэтому понятно, что со временем эти противоречия будут нарастать, если их не решить. Но будут ли это делать в рамках ОДКБ? Если не будет соответствующей заявки в ОДКБ, то никакой реакции быть не должно. Тем более, сейчас стороны (вероятно, не без участия России), предварительно договорились отвести войска, не стягивать подкрепление и начать хоть какой-то диалог.

На сегодня конфликт, вроде бы, исчерпан. Но для Российской Федерации это тревожный звоночек. В первую очередь, это сигнал что на ее периферии, в бывшей зоне ее интересов, ее влияние уменьшается. Это раньше подобные конфликты (во времена Российской Империи, во времена СССР) тушились российским военным присутствием. Сейчас, когда есть суверенные государства, российское влияние больше не является уникальным, эксклюзивным. Там влияют много государств, а в современном многополюсном мире это будет еще нарастать.

С другой стороны, этот инцидент для России - возможность усилиться. Если российские власти сейчас смогут заполнить вакуум влияния и, например, предложить какую-то инициативу, или какой-то статус-кво, который сможет сгладить противоречия и заморозить ситуацию, то это позволит усилиться также, как, например, это произошло на Южном Кавказе через Карабахскую войну и договоренности с Турцией.

Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ и не очень хорошо, если они воюют.

Но большая война здесь сейчас не выгодна никому. Ни Кыргызстану с Таджикистаном, которые больше заинтересованы поиграть на патриотических чувствах, но не вести войну. Ни России, еще и на фоне встречи ОДКБ - чтобы не подрывать доверие к организации. Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ и не очень хорошо, если они воюют.

Реально регион к войне не готов. Потому что, если война полыхнет, это зацепит уже всю Центральную Азию. А это совсем не то, чего хотят внешние силы.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего»

Читайте все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram